Embriões de volta ao debate no parlamento

O parlamento debate esta quinta-feira o prolongamento do período de utilização de embriões e de gâmetas de dadores anónimos, criopreservados no âmbito de procedimentos de procriação medicamente assistida.

Com o regime do fim de anonimato de dadores de óvulos e espermatozóides, alguns dos embriões criopreservados ficaram, desde agosto, em risco de serem destruídos. Para salvaguardá-los, no final de julho, o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida (CNPMA) pediu aos centros que os mantivessem.

“Neste momento, sabemos que estes embriões continuam criopreservados e, caso a Assembleia da República entenda prolongar esse prazo, estão salvaguardados os efeitos da lei que a Assembleia da República poderá vir a aprovar”, diz a presidente do CNPMA, Carla Rodrigues, acrescentando que, no caso dos gâmetas, “com a carência” existente, estes foram já utilizados.

“Não podemos afirmar que houve gâmetas destruídos para além do período transitório”, afirma, considerando “um lapso” que os projetos de lei do Bloco de Esquerda e do PAN incidam sobre o prolongamento da utilização de gâmetas, quando estes foram já usados. A proposta do PCP é a única, entre três, que se debruça unicamente sobre os embriões.

“Estaremos a falar de poucas dezenas de embriões”

Vladimir Silva, diretor científico da Ava Clinic, um dos centros de fertilidade existentes em Portugal, confirma que o CNPMA pediu que os embriões de dadores anónimos não fossem destruídos.

Atualmente, não há dados que permitam saber quantos existem em todos os centros de procriação medicamente assistida do país. Na Ava Clinic, serão “poucos”.

“Estaremos a falar de poucas dezenas de embriões. São casos com mais de seis anos. O número de casos com um projeto parental associado será reduzido”, afirma o responsável.