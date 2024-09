Dois jovens detidos por agressões e ameaças com um revolver junto a escola no Porto

Dois jovens de 17 anos foram detidos na terça-feira depois de ameaças e agressões a outros jovens, que envolveram encostar um revolver à cabeça de uma vítima junto a uma escola no Porto, revelou esta quinta-feira a PSP.

O desentendimento "por motivos fúteis" destes dois jovens com outros de semelhante idade ocorreu junto à Escola do Comércio do Porto, em Cedofeita, referiu, em comunicado, o Comando Metropolitano do Porto da PSP.

Os dois detidos "efetuaram ameaças e agressões a outros jovens, que culminaram com a utilização de um revólver", acrescentou.

"Esta ameaça com arma teve contornos graves, com um encostar da mesma à cabeça de uma vítima por um período considerável, só interrompida pela intervenção de dois funcionários escolares, que após serem alertados por estudantes daquele estabelecimento, vieram ao exterior da escola auxiliar a vítima", realçou esta força policial.

Os dois jovens fugiram do local, mas a PSP localizou e intercetou os suspeitos na Estação de Metro da Trindade, localizando também a arma utilizada na ameaça na posse de um deles. .

"Apurou-se ser uma arma de ar comprimido e que se encontrava com uma munição no seu tambor", detalhou ainda a PSP.

Além da detenção dos dois jovens, residentes em Avintes e Matosinhos, por ameaça e ofensa à integridade física, foi ainda identificada uma menor, jovem de 15 anos, que "havia igualmente participado ativamente na situação". .