Bastonário dos Farmacêuticos alerta para degradação dos serviços do SNS

O bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, Hélder Mota Filipe, alertou esta quinta-feira para a importância de evitar a degradação dos serviços farmacêuticos e de patologia clínica no Serviço Nacional de Saúde (SNS), dando melhores condições a estes profissionais.

"Como é possível proporcionar condições e dignidade à profissão farmacêutica quando a sua tabela salarial não sofre alterações desde 1999?", questiona Mota Filipe, citado num comunicado, divulgado a propósito do Dia do Farmacêutico, que se assinala esta quinta-feira.

O bastonário recorda a dificuldade de captar e reter profissionais no SNS e compara o salário dos farmacêuticos em países com Espanha e França, países onde a remuneração é igual ao dos médicos.

Sobre os acordos recentes alcançados com outras classes profissionais, como os enfermeiros, Helder Mota Filipe diz esperar do Ministério da Saúde "uma resposta urgente a este problema estrutural da carreira farmacêutica".

Dando o exemplo do papel dos farmacêuticos na campanha de vacinação sazonal (gripe e covid-19), o responsável garantiu que estes profissionais "tudo farão para garantir uma taxa de vacinação igual ou superior à última época vacinal".

"Em boa hora o Ministério da Saúde manteve a estratégia de incluir as farmácias e os farmacêuticos na solução", acrescenta.

Este ano as cerimónias do Dia do Farmacêutico decorrem em Coimbra.

De manhã, na Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra, haverá um encontro com uma centena de farmacêuticos residentes em que será feito um balanço dos dois anos de residência farmacêutica, que se iniciou em janeiro de 2022.

À tarde, no Convento de São Francisco, serão homenageados farmacêuticos pelo seu percurso profissional.