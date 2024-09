Albergaria-a-Velha cria segunda horta biológica comunitária

A Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha tem abertas candidaturas para a atribuição de talhão na nova Horta Biológica 1.º de Dezembro, localizada no centro da cidade, adiantou esta quinta-feira a autarquia.

Trata-se de um segundo espaço, depois da Horta Biológica da Lapa, que está em fase de execução. A horta terá 35 talhões e quatro canteiros elevados para pessoas com mobilidade reduzida, conforme informa uma nota de imprensa.

"O Município está a criar uma rede de hortas biológicas no concelho para responder ativamente à crescente procura de espaços de cultivo em modo biológico", explica.

Podem candidatar-se a utilizadores do talhão da horta biológica todas as pessoas singulares maiores de idade e residentes no concelho, sendo dada preferência aos candidatos que residam na proximidade do espaço.

O utilizador pode cultivar qualquer conjunto de produtos, tais como vegetais, frutas, ervas aromáticas e medicinais.

É obrigatória a participação em sessões de formação inicial em agricultura biológica e compostagem, promovidas gratuitamente pelo município do distrito de Aveiro.

As candidaturas à atribuição de talhão nesta horta biológica podem ser realizadas através da submissão "online" de formulário, disponibilizado na página de Internet do município, ou presencialmente na Câmara Municipal, até 18 de outubro.