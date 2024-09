PM garante ter "mecanismo pronto" para retirar portugueses do Líbano

O primeiro-ministro assume que há um plano para a retirada de cidadãos portugueses do Líbano , e de outros países da região, se tal for necessário.

Luís Montenegro vai discursar esta quarta-feira perante o Conselho de Segurança das Nações Unidas e vai dizer "com todas as letras" que o direito de veto está a ser utilizado "de forma quase abusiva", o que limita a ação daquele organismo da ONU.

"Acho que há uma utilização demasiado recorrente, para não dizer mesmo, às vezes, abusiva, do direito de veto e, portanto, o Conselho de Segurança está a acabar por se transformar num órgão com alguma limitação em termos de operacionalidade. E eu direi isto com todas as letras", afirmou o chefe de Governo.



Luís Montenegro vai também discursar quinta-feira na Assembleia Geral das Nações Unidas.