Número de emergência 112 recebeu 9.000 chamadas em cinco dias

O número telefónico de emergência 112 recebeu cerca de 9.000 chamadas relacionadas com os incêndios florestais, entre 15 e 19 de setembro, a maioria com origem nos distritos do Porto, Aveiro, Braga e Viseu, segundo a PSP.

Numa resposta enviada à agência Lusa, a Polícia de Segurança Pública, responsável pela gestão do 112, indica que nos dias em que lavraram os incêndios nas regiões do norte e centro, entre 15 e 19 de setembro, foram recebidas aproximadamente 9.000 chamadas relacionadas com os fogos, um aumento no número de ligações diárias.

"Considerando apenas o período de 16 a 18 de setembro de 2024, o 112 recebeu uma média aproximada de 22.500 chamadas, o que representa um acréscimo médio de 3.000 chamadas por dia neste período", precisa aquela polícia.

A PSP dá também conta de que o pico de chamadas para o 112 ocorreu entre as 07:00 e as 13:00 do dia 16 (segunda-feira) e o dia com mais chamadas foi a 17 de setembro (terça-feira).

Porto, Aveiro, Braga e Viseu, os locais mais afetados pelos incêndios, foram os distritos com maior número de chamadas para o 112.

Nove pessoas morreram e 175 ficaram feridas devido aos incêndios que atingiram na semana passada sobretudo as regiões Norte e Centro do país. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil exclui desta contagem os dois civis que morreram de doença súbita.

Estes incêndios provocaram 135 mil hectares de área ardida, segundo o sistema europeu Copernicus e destruíram dezenas de casas.