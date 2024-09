MP continua a investigar ex-presidente da Relação de Lisboa promovido ao Supremo

O Ministério Público continua a investigar o juiz desembargador Orlando Nascimento, o ex-presidente do Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) que foi agora promovido ao Supremo Tribunal de Justiça (STJ), confirmou esta quarta-feira a Procuradoria-Geral da República.

Devido ao foro especial para desembargadores, o magistrado é visado em dois inquéritos que correm no Ministério Público junto do STJ, ou seja, na instância em que vai tomar posse como conselheiro no dia 03 de outubro.

Em causa estão a alegada distribuição irregular de processos no tribunal e suspeitas de abuso de poder na cedência gratuita do salão do TRL para uma arbitragem presidida pelo juiz jubilado Luís Vaz das Neves, o seu antecessor na presidência da Relação e um dos principais arguidos do caso Operação Lex.

"Os inquéritos mencionados encontram-se em investigação", esclareceu a Procuradoria-Geral da República, em resposta à Lusa, sendo que o magistrado já é investigado há pelo menos quatro anos, não tendo figurado entre os 17 acusados daquele processo.