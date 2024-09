Matosinhos. Fogo em cadeia de Santa Cruz do Bispo faz um ferido

Um incêndio numa cela na ala masculina do estabelecimento prisional de Santa Cruz do Bispo, em Matosinhos, distrito do Porto, causou esta terça-feira à noite um ferido, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

O alerta para o incêndio foi dado pelas 20:20, para um fogo numa cela na ala masculina do estabelecimento prisional de Santa Cruz do Bispo.

Fonte do Comando Sub-regional da Área Metropolitana do Porto referiu à Lusa, pelas 21:10, que o fogo já estava dado como extinto e que estavam a ser realizados trabalhos de ventilação.

O incidente provocou uma vítima, que estava a ser assistida no local, acrescentou.

A notícia tinha sido avançada pelo Jornal de Notícias.

Para o local foram mobilizados os bombeiros de Matosinhos-Leça, de São Mamede de Infesta, Leixões e Leça do Balio. .