Incêndios. Em Oliveira de Azeméis sobrou um “manto negro”

Oliveira de Azeméis já voltou à normalidade. Mas, há uma semana, um cenário de terror, com céus alaranjados, consumia a paisagem e desesperava os habitantes que tentavam ajudar no combate às chamas.

Filha de bombeiro, subiu a encosta da freguesia, destemida, de pés descalços e com baldes de água na mão. Ofereceu águas e comida aos bombeiros e oficiais da GNR.

"Parecia que o mundo ia acabar", disse emocionada, enquanto apontava para todas as áreas afetadas pelas chamas. Durante vários dias, o fogo cercou os habitantes, que tiveram de ser retirados das suas casas. Muitos deles ficaram no meio do "inferno" para ajudar a combater os bombeiros. "Ouviam-se os fios [elétricos] a estalar."