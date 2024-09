Detidos dois cidadãos estrangeiros no aeroporto de Lisboa por tráfico de cocaína

A PJ deteve, nos últimos dias, no aeroporto de Lisboa, em situações distintas, dois cidadãos estrangeiros na posse de uma quantidade total de cocaína suficiente para cerca de 86 mil doses individuais, informou esta quarta-feira aquela polícia.

Segundo a PJ, os suspeitos, um homem e uma mulher com 27 e 57 anos, estão indiciados pela prática de crimes de tráfico de estupefacientes, substâncias que transportaram no organismo, desde um país da América do Sul para Lisboa.

Os arguidos ficaram em prisão preventiva após primeiro interrogatório judicial.

As detenções ocorreram no quadro de operações policiais que são realizadas regularmente e que visam a prevenção e repressão da introdução de produtos estupefacientes em território nacional, indicou a PJ.

As investigações prosseguem a cargo da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE) da PJ.