Depressão Aitor chega a Portugal e traz chuva intensa e vento

Os distritos de Aveiro, Braga, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu vão estar sob aviso laranja, devido à previsão de períodos de chuva persistente e por vezes forte, em especial nas regiões montanhosas.

Para os distritos de Bragança, Coimbra e Guarda, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu aviso amarelo.

Segundo o IPMA, esta situação deve-se ao “transporte de uma massa de ar tropical marítima, com elevado conteúdo em vapor de água, na circulação conjunta de um anticiclone localizado a sul dos Açores e de uma região depressionária, onde está embebida a depressão Aitor”.

As previsões apontam para a ocorrência de períodos de chuva nas regiões Norte e Centro, que será por vezes forte e persistente, em especial no litoral a norte do Cabo Mondego e regiões montanhosas. Na região sul a precipitação será menos intensa, sendo pouco provável no interior do Baixo Alentejo e sotavento algarvio.

“Os valores acumulados de precipitação no total dos referidos três dias poderão atingir entre 100 a 150 mm no Minho e Douro Litoral e nas serras dos distritos de Vila Real, Viseu, Aveiro e Coimbra, e entre 70 a 120 mm no restante litoral a norte do Cabo Mondego, concentrando-se a maior parte da precipitação no período compreendido entre a tarde do dia 25 e o final da manhã de dia 26”, indicou o IPMA, em comunicado.

Segundo as previsões, o vento irá aumentar de intensidade, esperando-se o período com vento mais intenso entre a tarde de dia 25 e o início da tarde de dia 26. Nas regiões Norte e Centro, o vento será de sudoeste por vezes forte, até 45 km/h, com rajadas até 70 km/h, soprando por vezes muito forte, até 60 km/h, com rajadas até 90 km/h, nas terras altas. Na região Sul, o vento soprará até 30km/h de sudoeste, sendo por vezes até 40 km/h nas terras altas.

Na quarta-feira, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) deixou recomendações para a adequação de comportamentos às previsões de mau tempo, pedindo “às populações para terem mais alguns cuidados, para implementarem algumas medidas de contenção durante os próximos dias, especialmente antes da precipitação chegar”.

Em causa estão as regiões acima da linha do rio Mondego, entre Coimbra e a serra da Estrela, o que abrange os distritos mais afetados pelos grandes incêndios dos últimos dias, e nos quais a ANEPC centra as maiores preocupações.

Os distritos de maior risco por previsões de precipitação forte são Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Aveiro, Viseu e Coimbra.