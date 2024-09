Cuidados para as pessoas com demência custam cerca de 1.500 euros por mês

Estima-se que 200 mil pessoas sofram de demência em Portugal, e os cuidados custam às famílias cerca de 1.500 euros por mês. Os lares especializados são poucos e caros, os cuidadores não têm apoio domiciliário e estão em risco por exaustão. A larga maioria desconhece as ajudas a que tem direito e muitos não acedem por causa da burocracia. É o retrato do país, feito pela NOVA Information Management School, com base numa amostra de 305 cuidadores informais.

Coordenado por Henrique Lopes, diretor do NOVA Center for Global Health, este estudo revela que 7 em cada 10 cuidadores informais enfrentam cansaço emocional extremo. Apenas 4% receberam apoio para descanso e dos 78% que pediram apoio domiciliário só 20% tiveram acesso.

Henrique Lopes diz que “se tem a demência à dimensão da bolsa de cada um, porque os recursos que podem ser utilizados vão desde simples toma da medicação, que é gratuita, até cuidados altamente diferenciados a que só algumas pessoas acedem”.