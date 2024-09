Cinco detidos em megaoperação de combate ao tráfico de droga em Lisboa

Cinco detidos e uma quantidade indeterminada de droga apreendida. É o balanço da operação da PSP levada a cabo esta madrugada no Bairro da Cruz Vermelha em Lisboa.

É o culminar de 11 meses de investigação. Os detidos são suspeitos da venda de droga diretamente aos consumidores.

À Renascença, o subintendente da PSP de Lisboa, Rui Costa, refere que há "venda direta de haxixe, liamba e cocaína" no Bairro da Cruz Vermelha.

O responsável refere, ainda, que foram cumpridos 15 mandados de busca domiciliária, sendo oito no Bairro da Cruz Vermelha, seis na zona da Alta de Lisboa e um em Camarate.

De acordo com uma nota inicial da PSP, à imprensa, os suspeitos e visados nas buscas "são responsáveis pela gestão destas bancas de venda direta ao consumidor, bem como pelo armazenamento e abastecimento" de drogas.



"O funcionamento destas bancas provocam nos moradores um forte sentimento de insegurança, sendo que alguns dos lotes deste Bairro [Cruz Vermelha] são totalmente controlados pelos suspeitos, constrangendo assim a liberdade destes moradores", realça a PSP na nota citada pela Lusa.

A operação conta com o apoio de diversas valências da PSP, com a Investigação Criminal de Lisboa, o Corpo de Intervenção, diversas Equipas de Intervenção Rápida e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

