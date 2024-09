Autarca açoriano de Rabo de Peixe escreve à MAI a pedir "urgente" reforço policial

O presidente da Junta de Freguesia de Rabo de Peixe, em São Miguel, nos Açores, pediu à ministra da Administração Interna o reforço urgente de agentes da PSP, alertando para um aumento do sentimento de insegurança naquela vila.

Em declarações à agência Lusa, esta quarta-feira, Jaime Vieira (PSD) disse que fez o pedido numa carta, que "seguiu no final da última semana" para o Ministério da Administração Interna.

"É urgente fazer esse reforço. Os elementos da esquadra da PSP de Rabo de Peixe têm uma tarefa herculeana. São poucos para uma esquadra que tem a sua ação na vila e nas freguesias do Pico da Pedra e Calhetas", disse o autarca à Lusa.

Jaime Vieira adiantou que apelou na missiva à "sensibilidade" da ministra Margarida Blasco para que esse reforço se efetue e que seja assim concretizada "uma velha reivindicação".

"É uma reivindicação que já temos há muito tempo e é transversal a todas as esquadras, a todos os concelhos e a todas as freguesias. Há um défice, quer seja cá, quer seja no continente. Mas, nós, enquanto Região Autónoma, sentimos mais esse défice", vincou.

Não obstante "o bom trabalho" que os elementos da PSP têm vindo a realizar em Rabo de Peixe, o presidente da Junta de Freguesia assinalou que existem períodos em que a população sente "maior insegurança", fruto do "aumento da criminalidade".

"Há períodos. E aquilo que temos vindo a assistir é que há, efetivamente, um aumento do número de pessoas que consomem drogas sintéticas e perdem a noção dos seus comportamentos. E, logicamente, aumenta a insegurança das pessoas, associações e instituições", acrescentou à Lusa.

Jaime Vieira sublinhou que "é uma responsabilidade do poder político" continuar a alertar para a necessidade do reforço policial.

"Muito faz a PSP com os meios que tem", vincou o autarca, lembrando que "em caso de duas ocorrências, em simultâneo, torna-se complicado dar uma resposta".

Para o autarca, esse reforço policial solicitado é também importante para que os próprios polícias possam "ter mais segurança".

Segundo Jaime Vieira, a população de Rabo de Peixe, no concelho da Ribeira Grande, ronda os 9.000 habitantes, mas a esquadra local supervisiona também as freguesias do Pico da Pedra e Calhetas, o que totaliza "entre 13 a 14 mil pessoas".