Proteção Civil vai emitir SMS preventivos para norte e centro devido à chuva

A Proteção Civil vai emitir a partir das 18h00 de hoje SMS preventivos para as regiões norte e centro, onde nos próximos dias se espera chuva e vento forte, com uma preocupação maior com as áreas afetadas pelos incêndios.

Numa conferência de imprensa na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Carnaxide, Oeiras, o adjunto de operações nacional Alexandre Penha deixou recomendações para a adequação de comportamentos às previsões de mau tempo, pedindo "às populações para terem mais alguns cuidados, para implementarem algumas medidas de contenção durante os próximos dias, especialmente antes da precipitação chegar".

Em causa estão as regiões acima da linha do rio Mondego, entre Coimbra e a serra da Estrela, o que abrange os distritos mais afetados pelos grandes incêndios dos últimos dias, e nos quais a ANEPC centra as maiores preocupações.

"Estamos a fazer neste momento uma adequação do dispositivo de forma a que as regiões que possam ser mais afetadas tenham um reforço da capacidade de resposta a estas situações", disse Alexandre Penha sobre a adequação da resposta de emergência face às previsões para os próximos dias.

O período mais crítico será entre as 00h00 de quarta-feira e as 23h59 de dia 26, e os distritos de maior risco por previsões de precipitação forte são Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Aveiro, Viseu e Coimbra.