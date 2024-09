PJ deteve suspeito de tentar matar homem por ciúmes em Braga

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 24 anos suspeito de uma tentativa de homicídio, cometida com arma branca, no centro de Braga, no sábado, anunciou hoje aquela força.

Em comunicado, a PJ diz que o crime terá acontecido por desavenças anteriores motivadas por ciúmes.

Segundo a PJ, o suspeito dirigiu-se ao local onde a vítima, se encontrava a trabalhar, numa obra, provocando-lhe ferimentos com uma arma branca.

"A agressão veio a ser interrompida pelos colegas de trabalho da vítima, que enfrentaram o suspeito, colocando-se este de imediato em fuga", acrescenta.

As diligências realizadas pela PJ, com a colaboração da GNR, permitiram a recolha e consolidação de "substanciais elementos de prova", levando à detenção do autor dos factos, na madrugada de domingo.

O detido foi presente às autoridades judiciárias no Tribunal de Guimarães, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentação diária no órgão de polícia criminal da área da sua residência.

Fica ainda proibido de contactos com a vítima e obrigado a entregar o passaporte.