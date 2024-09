Pedro Nuno Santos diz que primeiro-ministro devia estar no terreno a ouvir autarcas

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, acusou esta terça-feira o primeiro-ministro de estar afastado do território afetado pelos incêndios e defendeu que devia andar a ouvir autarcas e populações afetadas.

"Importante mesmo é que o primeiro-ministro estivesse estes dias, a seguir a incêndios duríssimos que atingiram uma parte importante do nosso território estivesse no terreno a fazer aquilo que nós estamos a fazer", reagiu Pedro Nuno Santos.

O secretário-geral do PS falava aos jornalistas no final de uma reunião de cerca de duas horas, em Mangualde com sete autarcas socialistas do distrito de Viseu, afetados pelos incêndios. De fora ficaram Nelas e Castro Daire, eleitos pelo PSD.

"Ouvir a população, ouvir os autarcas e perceber que há um mundo para trabalhar para lá da mera perseguição ou punição de responsáveis, que devem ser perseguidos e punidos, obviamente, mas há todo um trabalho muito importante para fazer", defendeu.

E isso, salientou, "era muito importante, até para o desenvolvimento ou o desenho do Orçamento de Estado (OE) perceber, junto dos autarcas, das populações o que é que é preciso fazer".

"Esse é que era o trabalho verdadeiramente importante", sublinhou.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, inicia hoje à noite uma viagem a Nova Iorque, onde irá participar na Assembleia-geral das Nações Unidas, depois de ter encurtado de quatro para dois dias a duração dessa deslocação.