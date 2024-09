OE2025. Rita Matias acusa Montenegro de "brincar" com PS e Chega

O Chega pede, esta terça-feira, respeito e uma definição de posições a Luís Montenegro, no que ao Orçamento do Estado diz respeito.

À Renascença, a deputada Rita Matias sublinha que o primeiro-ministro "há muito tempo não compreende que precisa de se definir" sobre o Orçamento do Estado.

"Luis Montenegro tem de definir se quer um orçamento socialista na continuidade dos anteriores e, no qual o próprio se tem governado, ou se quer um orçamento à direita. São dois caminhos antagónicos e que não são reconciliáveis", defende.

Depois de, na última noite, o primeiro-ministro ter garantido que não governará em duodécimos se o Orçamento for rejeitado e que, nesse caso, o país pode ter de ir novamente a eleições, a deputada Rita Matias acusa o primeiro-ministro de brincar com "duas forças políticas que merecem respeito - PS e Chega -", que "representam demasiados eleitores para estarem a servir de brinquedos às mãos de uma primeiro-ministro que, à força toda, se quer perpetuar no poder".

A deputada reitera que o Chega, "mesmo estando disponível para ouvir, não está disponível para aprovar um orçamento que tem sido negociado à esquerda".