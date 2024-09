Manuel Monteiro. Manifesto pela revogação é "alerta" dos que não concordam com a lei aprovada

“Havendo uma nova maioria na Assembleia da República, a iniciativa visa alertar os dirigentes políticos para a necessidade de perceberem que um conjunto significativo de portugueses que não concordam com a lei que foi aprovada”, afirma Manuel Monteiro, com a iniciativa a pretender apresentar o documento ao Presidente da República e aos líderes partidários.

À Renascença , um dos subscritores daquilo que considera ser uma “iniciativa de pessoas preocupadas com a agenda da vida”, e sem ligações partidárias, considera que é necessário ouvir os eleitores perante uma mudança do cenário político.

Para Manuel Monteiro, o manifesto é o ponto de partida para uma possível revogação da lei.

“Como a democracia, no meu ponto de vista, é a possibilidade de reverter aquilo que achamos que está errado, eu dei o meu consentimento na perspetiva de que o Parlamento possa novamente discutir uma lei que, no meu ponto de vista como católico, é uma lei errada”, indica à Renascença.

Entre os signatários estão, além do antigo líder do CDS, o antigo ministro Rui Gomes da Silva, a deputada do Chega Rita Matias e o constitucionalista Paulo Otero, com a iniciativa a surgir em resposta a outra que pede a regulamentação da legislação da eutanásia já aprovada.

O diploma, promulgado em maio do ano passado, está há mais de um ano à espera de entrar em vigor, encontrando-se em deliberação dois pedidos de fiscalização sucessiva do Tribunal Constitucional.