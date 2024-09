Lançado manifesto para a revogação da lei da eutanásia

Um grupo de personalidades políticas e independentes, defensoras de uma "sociedade que preza a Vida acima de tudo", lança um manifesto para a revogação da lei da eutanásia em Portugal.

De acordo com o Diário de Notícias, no plano partidário, o grupo é constituído essencialmente por elementos do Chega e da direita do PSD.

Entre os signatários destaca-se personalidades com o ex-líder do CDS Manuel Monteiro, o ex-ministro Rui Gomes da Silva , a deputado do Chega Rita Matias e o constitucionalista Paulo Otero. Outros dois nomes são os do médico Manuel Pinto Coelho e o de Miguel Côrte-Real.



Os subscritores defendem a aposta nos cuidados paliativos sublinhando o que dizem ser a necessária promoção de uma cultura de apoio à vida.

O documento surge em reação a um outro onde se pede brevidade na regulamentação da legislação da eutanásia já aprovada.