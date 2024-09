Inquéritos de comissões a cirurgiões do hospital de Faro concluíram que não houve erros

A Unidade Local de Saúde do Algarve (ULSALG) afirmou, esta terça-feira, que as comissões que conduziram os inquéritos no caso de alegadas más práticas por cirurgiões no hospital de Faro, em 2023, concluíram que não houve erros.

Em comunicado, a unidade adianta que os relatórios da auditoria clínica da comissão técnico-científica independente de peritos da Ordem dos Médicos e, ainda, o parecer técnico-científico emitido pela direção do colégio da especialidade da Cirurgia Geral concluem, ambos, pela "inexistência dos alegados erros".

Os inquéritos clínicos foram instaurados após a denúncia de uma médica, em abril de 2023, de que teria havido negligência e violação da "leges artis" num conjunto de doentes tratados no serviço de Cirurgia Geral da unidade de Faro, entre janeiro e março do ano passado.

A ULSALG afirma, ainda, "manter toda a confiança" nos cirurgiões visados na denúncia, sublinhando que não tem conhecimento de "uma qualquer decisão condenatória, seja disciplinar, seja de outra índole".

Na segunda-feira, fonte da Inspeção-Geral das Atividades em saúde (IGAS) disse à Lusa que foram detetados indícios de responsabilidade disciplinar em alguns dos casos denunciados por alegada má prática no serviço de Cirurgia daquele hospital.