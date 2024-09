Greve de médicos e enfermeiros. “Não notamos diferença”

A greve na saúde - médicos e enfermeiros - não teve impacto visível no Hospital de Braga nas primeiras horas da manhã desta terça-feira.



Sara Ferreira aguarda na entrada principal por boleia para regressar a casa. Acaba de sair de uma consulta e nem se apercebeu de que esta terça-feira é dia de greve dos médicos e enfermeiros.



“Fui atendida à hora certa”, adiantou a bracarense que ficou surpreendida ao saber da paralisação na saúde.

“É dia de greve dos médicos, hoje?”, questionou. “A médica disse qualquer coisa, mas esta consulta estava marcada há seis meses e fui atendida”, contou.

A poucos metros, Isabel Pereira e o marido aguardam pela chegada do autocarro. Entre conversas, comentam a rapidez com que foram atendidos no serviço de analises.

“E até foi depressa, para o costume”, atirou Isabel, garantindo não ter dado pela greve: “Nem dos médicos nem dos enfermeiros."

"Não notamos diferença”, rematou.

Idalina Rocha veio ao hospital de Braga para uma consulta. Só depois é que soube da greve. “Estão de greve, hoje? Nem sabia..."

“Vim para uma consulta, mas fui atendida perfeitamente. Não me fez diferença nenhuma”, disse.