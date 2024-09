Detido suspeito de abusar sexualmente de sete menores em Caldas da Rainha e Torres Vedras

Um homem de 44 anos foi detido por suspeita de abuso sexual contra sete crianças entre os 12 e os 17 anos, nos concelhos de Caldas da Rainha (Leiria) e Torres Vedras (Lisboa), informou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

O homem, suspeito da prática de diversos crimes de abuso sexual de crianças e coação sexual, agravados, praticados contra sete vítimas, menores de idade, "não é familiar das vítimas mas encontrava-se num círculo em que, de alguma forma, tinha acesso a elas", disse à agência Lusa o diretor da Polícia Judiciária de Leiria, Avelino Lima.

Os crimes ocorreram "durante a época balnear" e, segundo o diretor, "foram comunicados por familiares" das menores, com idades compreendidas entre os 12 e os 17 anos.

Em comunicado, a PJ explicou que "os factos foram reportados durante o verão passado, iniciando-se, de imediato, várias diligências que permitiram recolha de provas relevantes, bem como a proposta de emissão de um mandado de detenção ao Ministério Público (MP) de Leiria, imediatamente cumprido".

As menores "foram sujeitas a diversos atos sexuais de relevo, por parte do suspeito, que se aproveitou da proximidade criada" com estas, pode ler-se no comunicado.

O detido irá ser presente às autoridades judiciárias competentes para interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.