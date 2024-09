SPMUE: Especialidade de Urgência vai valorizar equipas mas não resolve todos os problemas

O vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina de Urgência e Emergência (SPMUE) afirmou, esta segunda-feira, que a criação da nova especialidade nessa área vai valorizar as equipas médicas, mas alertou que não resolverá todos os problemas das urgências.

"Estamos a valorizar as equipas que já temos no terreno, dando-lhes, de facto, a possibilidade de terem uma carreira própria, como o resto do mundo civilizado tem", adiantou à agência Lusa Vítor Almeida, que era, em 2019, o presidente do colégio de medicina de emergência da Ordem dos Médicos (OM) que propôs a criação da nova especialidade.

Depois de ter sido "chumbada" numa primeira votação no final de 2022, a Assembleia de Representantes da OM aprovou esta segunda-feira a criação da especialidade de Medicina de Urgência e Emergência, um processo que foi reaberto por um grupo de trabalho criado no início deste ano.

A criação desta nova especialidade consta também do Plano de Emergência e Transformação da Saúde do Governo, com o Ministério de Ana Paula Martins a pretender abrir já no próximo ano as primeiras vagas para formar especialistas em Medicina de Urgência.

"O sentimento é de felicidade e de muita satisfação", salientou Vítor Almeida, recordando que esta foi uma luta "travada ao longo de 20 anos" e que permitiu chegar agora a uma solução de "bom senso" do ponto de vista científico.

Apesar disso, o médico referiu que existe o "realismo claro" de que a especialidade não vai, por si só, resolver o problema das urgências em Portugal.

O vice-presidente da SPMUE referiu ainda que "faz todo o sentido" atribuir essa especialidade a médicos que já trabalham nesta área, através do mecanismo que está previsto de "admissão por consenso", permitindo que seja mais fácil criar equipas estabilizadas nos serviços de urgência.