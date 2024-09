PJ detém no Algarve homem com mandado de detenção por violação nos Açores

Um homem sobre quem pendia um mandado de detenção por violação de uma adolescente nos Açores foi detido no Algarve, na sequência de uma ocorrência relativa a importunação sexual sobre menores, informou esta segunda-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ informou que a Diretoria do Sul deteve o indivíduo de 44 anos no cumprimento de um mandado de detenção emitido pelo tribunal judicial da comarca dos Açores, Ponta Delgada, "por fortes indícios da prática do crime de violação, ocorrido naquele concelho".

Os factos remontam a setembro de 2016, sendo a vítima uma adolescente de 14 anos. O homem foi condenado a uma pena de seis anos e seis meses, indicou a PJ.

A detenção sucedeu na sequência de uma comunicação da GNR de Castro Marim, no domingo, "a informar da ocorrência de um eventual crime de importunação sexual sobre menores" ocorrida naquela localidade do distrito de Faro, e de "divergências na identificação do suspeito", lê-se na nota.

Em declarações à Lusa, fonte policial adiantou que o homem deu à GNR identidades falsas, dificultando a sua identificação, mas acabou por ser detido quando os militares se aperceberam de que tinha um mandado por crime de violação em Ponta Delgada.

O indivíduo recolheu ao Estabelecimento Prisional de Faro, onde fica para já, acrescentou a mesma fonte.