Ordem dos Médicos: Nova especialidade de urgência resulta do "diálogo intenso" de vários meses

De acordo com o comunicado, a OM aguarda agora que o Ministério da Saúde possa, o mais rapidamente possível, homologar a criação da nova especialidade e aprovar o programa de formação, para que prossigam os trabalhos com vista à formação dos novos especialistas em Medicina de Urgência e Emergência.

Na reunião desta segunda-feira, o órgão deliberativo da OM aprovou também as secções de subespecialidade de Urgência e Emergência Médica do Adulto do Colégio de Especialidade de Medicina Interna, de Cirurgia de Emergência e de Urgência e Emergência Pediátrica.

Esta nova especialidade inclui os conhecimentos e competências necessárias à prevenção, diagnóstico, tratamento imediato e gestão de aspetos urgentes e emergentes das condições resultantes de doença ou trauma, afetando pessoas de todas as faixas etárias, avançou a ordem.

Na prática, abrange a área pré-hospitalar e intra-hospitalar, incluindo a reanimação, a avaliação inicial, o diagnóstico e a gestão de doentes urgentes e emergentes até a alta clínica ou transferência, nos casos de doentes com patologias mais complexas e diferenciadas para outras especialidades do serviço de urgência. .

O processo de criação da especialidade teve início na OM há mais de 20 anos.

A criação desta nova especialidade consta também do Plano de Emergência e Transformação da Saúde do Governo, com o ministério de Ana Paula Martins a pretender abrir já no próximo ano as primeiras vagas para formar especialistas em Medicina de Urgência.

"Dada a importância desta medida, estão já a ser realizados esforços no sentido de se aprovar a criação da especialidade Médica de Urgência até ao final de 2024, para em 2025 serem disponibilizadas as primeiras vagas para internato", refere o plano aprovado pelo executivo no final de maio.

Esta medida é uma das que o Ministério da Saúde considera prioritárias no eixo "Cuidados Urgentes e Emergentes" do plano, com o objetivo de permitir a especialização médica numa área de impacto direto na qualidade dos cuidados de saúde prestados a doentes que correm risco de vida.

No documento, o Governo salienta que esta especialidade é "firmemente reconhecida" e existe já em 31 países da Europa e em cerca de 83 países a nível mundial.