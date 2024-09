Motoristas de TVDE manifestam-se. Serviços podem ter constrangimentos esta segunda-feira

Os serviços TVDE podem enfrentar atrasos e cancelamentos durante esta segunda-feira, devido à manifestação de motoristas marcada para as escadarias da Assembleia da República.

Em declarações à Renascença, Vítor Soares, da Associação Nacional Movimento TVDE, refere que há “profissionais a virem do Porto e do Algarve” e que, por isso, a forte mobilização deve levar a que os constrangimentos se sintam a nível nacional e durante todo o dia.

Os motoristas queixam-se de ser cada vez mais difícil cobrir os custos da atividade e, por isso, insistem na proposta de criar um valor mínimo por quilómetro e tempo.

Vítor Soares reforça, contudo, que a principal reivindicação se prende com os condutores que tiram a carta de condução fora de Portugal e a necessidade de crias regras mais rígidas.

"Há facilitismo em trocar as cartas de condução [estrangeiras] para portuguesas. Os exames finais para os motoristas terão de ser feitos no IMT [Instituto da Mobilidade e dos Transportes]. Achamos que neste momento está em causa também a segurança do passageiro ao andar no TVDE”, defende.