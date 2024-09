Medicina de emergência. "Médicos que trabalham nas urgências não têm qualificação específica"

O diretor clínico da Unidade Local de Saúde (ULS) do Tâmega e Sousa considera que a criação de uma especialidade em Medicina de Urgência e Emergência será “o reconhecimento de que a parte urgente e emergente de cada doença tem uma abordagem que é, na maior parte das vezes, comum”, mas que é “totalmente autónoma no contexto geral do conhecimento médico”.

Em declarações à Renascença, no dia em que a Ordem dos Médicos vota a proposta para a criação desta nova especialidade, o médico intensivista Nelson Pereira saúda o facto de, “ao longo dos últimos anos terem praticamente desaparecido as resistências que havia em alguns colégios de especialidades” quanto à criação desta nova área da Medicina e lembra que, cada vez mais, torna-se necessário que os hospitais tenham uma “resposta imediata salvadora de vidas nos primeiros momentos de situação aguda, que podem condicionar a evolução de uma lesão irreversível, ou, mesmo, implicar a perda de vida”.

“Olhando para a realidade portuguesa, nós temos de ter noção que muitos dos médicos que trabalham nos nossos serviços de urgência não tem qualificação específica” para responder da forma mais eficaz possível a este tipo de quadros.