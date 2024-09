Mais de 200 mil alunos ainda estão sem pelo menos um professor, diz ministro

Mais de 200 mil alunos estarão sem pelo menos um professor a uma disciplina. O número foi avançado pelo ministro de Educação, esta segunda-feira de manhã, à margem da cerimónia de inauguração da requalificação da Escola Básica de Prado, no distrito de Braga.

Na semana do arranque do ano letivo, PS e PSD desentenderam-se sobre o número de alunos sem aulas — o número oficial é o de professores em falta nas escolas e, a partir daí, faz-se um cálculo para chegar ao número de estudantes afetados, que pode pecar por defeito ou excesso. No entanto, quando Fernando Alexandre divulgou o número de alunos que terão estado sem professor no arranque do ano letivo anterior, o antigo ministro da Educação acusou-o de empolar os números. O objetivo? Piorar a imagem do que se passa nas escolas para depois apresentar resultados animadores, disse João Costa no Parlamento.

Fernando Alexandre reconhece que ainda "há demasiados alunos sem aulas, mas é um problema que está a ser combatido com medidas de emergência, como o concurso que está a decorrer atualmente". O ministro reitera que a falta de professores "não se resolve de um ano para o outro".

E, apesar do problema grave de escassez de recursos humanos na educação, o ministro faz um balanço positivo do arranque do ano letivo, "porque há uma mudança grande em relação ao ano anterior, penso que há uma mudança do estado de espírito, tanto nos professores como a comunidade educativa", conclui.