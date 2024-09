Lei dos TVDE vai ser mexida, garante PSD aos motoristas

Cerca de três dezenas de veículos da plataforma TVDE rumaram esta segunda-feira à Assembleia da República, uma manifestação que juntou cerca de uma centena de motoristas que pedem a revisão da lei que regula o setor. Entre as reivindicações está a criação de um valor por quilómetro e tempo de viagem, bem como o selo holográfico e a regulação dos exames para novos e atuais motoristas.

No final do protesto, a Associação Movimento Nacional TVDE recebeu a garantia do PSD de que até novembro haverá mexidas na lei do setor.

Manifestação e greve de fome

Segundo os manifestantes, para conseguir garantir um salário mínimo têm de trabalhar cerca de 50 horas por semana. E, para chamar a atenção para os problemas do setor, foi organizada também uma greve de fome de alguns profissionais que vão manter-se à porta do Parlamento.

É o caso de Ricardo Luengo. Motorista há um ano e meio, diz que está cada vez mais difícil manter a empresa: “Eu fico em greve de fome até o Governo nos dizer para quando a alteração da lei (Lei 45/2018,) e a sua publicação em Diário da República, de forma a podermos negociar as medidas mais imediatas e assim salvar as micro, pequenas e médias empresas”.

A associação foi entretanto recebida pelo grupo parlamentar do PSD. Uma reunião positiva onde mostraram sensibilidade aos problemas que enfrenta o setor, disse Vítor Soares, presidente da associação, que, à saída, explicou que os deputados vão apresentar no Parlamento uma proposta de alteração da lei até novembro.

Também ficou garantida uma resposta, para o próprio dia, sobre duas questões que foram discutidas com os social-democratas: "Avançar um despacho em portaria relativo ao selo holográfico e também a regulação dos exames para os motoristas, novos e os atuais", revela o dirigente, adiantando que "enquanto não houver essa decisão sobre este despacho, não vamos sair daqui em solidariedade para com os colegas em greve de fome".