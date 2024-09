Enfermeira dada como desaparecida apresenta-se em esquadra da PSP

A mulher explicou que, por estar muito nervosa, deslocou-se ainda nessa noite ao Hospital de Santa Maria, onde terá perdido o telemóvel. Segundo o jornal Público, o aparelho foi entregue ao polícia de serviço.

Numa nota oficial, citada pela mesma publicação, a PSP refere que a mulher teve "um ataque de pânico, que normalmente sucede quando se enerva", o que a levou ao hospital depois de deixar o restaurante e que "foram efetuadas diligências para tentar localizar a cidadã, tendo inclusive sido contactado o seu pai", informando-o do aparecimento do telemóvel no hospital. Nesse contato, o pai terá informado a PSP que a filha já lhe telefonado e que estaria com uma amiga.

A PSP refere que as investigações foram dadas como encerradas depois de a mulher se ter apresentado na esquadra, às 22h de domingo.