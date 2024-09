Cerca de 3 mil hectares arderam em Gondomar e prejuízos superam os 10 milhões

Os incêndios ocorridos na semana passada em Gondomar, no distrito do Porto, consumiram cerca de três mil hectares de terreno e os prejuízos estima-se que superem os 10 milhões de euros, revelou à Lusa o presidente da câmara.

O incêndio que deflagrou na segunda-feira em Gondomar e atingiu as zonas de Medas, Jovim, Jancido (Foz do Sousa) e Melres, bem como em Gens, e foi dado como resolvido na quinta-feira, consumiu, segundo Marco Martins, "muito perto dos três mil hectares, o que corresponde a cerca de 18% da área do concelho e a 28% da área florestal do concelho".

Questionado sobre o montante dos prejuízos, o autarca do distrito do Porto revelou que desde sexta-feira que as juntas de freguesia estão a fazer o levantamento das situações ocorridas e que no fim de semana os serviços da câmara andaram também no terreno, tal como foi feito hoje pela CCDR [Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional] do Norte.

Alertando que o levantamento ainda está numa fase inicial, Marco Martins avançou que o prejuízo será de "mais de 10 milhões de euros, incluindo os havidos na exploração florestal, agrícola e em particulares".

"Com a exceção de uma oficina [onde arderam cerca de 22 carros] na Foz do Sousa, e de uma casa de madeira em Melres, houve danos apenas em zonas de apoio de casas e em alfaias", assinalou o autarca.

Neste contexto, revelou à Lusa que o relatório final dos danos a ser enviado à CCDR-N "só estará concluído dentro de uma semana".

Perguntado sobre as causas dos incêndios, Marco Martins foi taxativo: "fogo posto há, nitidamente. Algumas ignições, da forma como ocorreram, tinham que ter origem criminosa".