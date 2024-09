Governo anuncia linha de crédito de 100 milhões de euros para que cooperativas "possam pagar aos produtores de uva"

O Ministério da Agricultura e Pescas anunciou uma medida que pretende apoiar os produtores, num quadro de desequilíbrio do mercado, com excesso de stocks de vinhos tintos.

À Renascença, José Manuel Fernandes, Ministro da Agricultura e das Pescas explica que a medida serve para apoiar os produtores de uva que por vezes não recebem dinheiro das cooperativas. "Os produtores que têm as suas uvas e que estão neste momento sem recursos financeiros porque as cooperativas não estão a pagar, têm agora esta medida de forma a que [as cooperativas] possam pagar aos produtores de uva."

A medida insere-se na estratégia do Governo para regulação do mercado de produção de vinho, permitindo aliviar constrangimentos de tesouraria. A medida passa pelo acesso a uma linha de crédito de 100 milhões de euros " às cooperativas e outras pessoas coletivas que se dediquem à transformação de uva para vinho e que à data de apresentação do pedido de crédito desenvolvam a atividade em território nacional". Os empréstimos são concedidos pelo prazo máximo de três anos.

"O objetivo é que estes 100 milhões de euros sejam utilizados para pagar aquilo que é o preço das uvas dos nossos produtores. As cooperativas e as empresas só receberão se pagarem, efetivamente, aos produtores. É uma linha de crédito para 3 anos onde os juros são suportados a 100% pelo Orçamento de Estado", acrescentou José Manuel Fernandes.

[Notícia atualizada às 16h45 com as declarações de José Manuel Fernandes, Ministro da Agricultura e das Pescas]