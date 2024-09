Governo anuncia linha de crédito de 100 milhões de euros para produtores vinícolas

Em comunicado, o Ministério da Agricultura e Pescas anunciou uma medida que pretende apoiar os produtores, num quadro de desequilíbrio do mercado, com excesso de stocks de vinhos tintos.

“Esta é uma medida muito importante e que serve para apoiarmos os nossos viticultores", disse o Ministro da Agricultura e Pescas, José Manuel Fernandes.

A medida insere-se na estratégia do Governo para regulação do mercado de produção de vinho, permitindo aliviar constrangimentos de tesouraria. A medida passa pelo acesso a uma linha de crédito de 100 milhões de euros " às cooperativas e outras pessoas coletivas que se dediquem à transformação de uva para vinho e que à data de apresentação do pedido de crédito desenvolvam a atividade em território nacional". Os empréstimos são concedidos pelo prazo máximo de três anos.

"As cooperativas e as empresas só receberão através desta linha, o montante equivalente aos pagamentos que fizerem aos produtores de uvas. A campanha de 2023 também é elegível o que permite a regularização de pagamentos em atraso aos produtores. Em simultâneo as cooperativas e as empresas terão um alívio relativamente aos encargos de tesouraria resultantes dos montantes devidos aos produtores de Uva. A bonificação da taxa de juro de 100% é mais uma prova do forte empenho do governo no apoio ao setor vitivinícola” disse o Ministro da Agricultura e Pescas, José Manuel Fernandes.