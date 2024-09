"25 de Abril também é Cabral". Primeira Marxa Cabral de Lisboa enche Avenida da Liberdade

Vânia Andrade, do movimento negro em Portugal e uma das organizadoras do evento, sublinhou a importância da figura de Cabral, "um líder do povo africano que foi um homem que esteve muito presente no 25 de Abril".

"Estamos no ano do centenário de Amílcar Cabral, com várias atividades, e esta é uma delas, que o traz presente".

Para Yussef, das Conferências Africanas e organizador desta Marxa, Cabral é uma das entidades que remete para algo comum, que é uma história comum, uma história de resistência, de luta política.

"A unidade política importa. Amílcar Cabral consegue concentrar todas as resistências que existiam: antifascista, anticolonialista"

Paula Almeida, que participou na organização da marxa, embora não pertença a nenhum movimento, assume-se cabralista, ou seja, "alguém que defende os valores de Cabral", que passam por "ver o mundo de uma forma muito humanitária".

"Mutas vezes estamos com ideologias e esquecemos o homem que Amílcar Cabral é: um homem que se preocupa com o homem, estamos a falar de valores da humanidade, da igualdade, da não colonização. Quem é bom e quer o bem não coloniza ninguém, não é racista, não é fascista e não é xenófobo", afirmou.

Flávio Almada, do Movimento Vida Justa, fez questão de estar presente no evento, até porque reconhece em alguns valores de Cabral o que reivindica para a sociedade atual: "Direito ao salário, habitação, contra a violência policial, acesso aos transportes públicos, acesso à cultura e à cidade".

"Extraímos muitas lições ensinadas por Amílcar Cabral. Para nós é uma data que deve ser celebrada, reconhecida, não só uma celebração, mas um dia de luta por melhores condições de vida e dignidade", afirmou.

E adiantou: "Cumprir Cabral é cumprir Abril. A luta de libertação no continente africano e a luta antifascista aqui [em Portugal] estiveram sempre lado a lado e Amílcar Cabral sempre enfatizou que estavam a lutar contra o mesmo tipo de opressor".

No final da marcha será lida a "Declaração Panafricanista de Lisboa - Cabral Sempre!" que elege setembro como o mês das marchas Cabral, compostas por pessoas que "agem e pensam pela própria cabeça".

No documento, as três dezenas de organizações do movimento negro em Portugal subscritoras explicam que a realização das marchas Cabral em setembro, mês em que se assinala o aniversário do nascimento de Amílcar Cabral, que este ano completaria 100 anos de vida, deverão ser um grito "contra as guerras, a miséria, a injustiça e as fomes", bem como "contra o extrativismo e a exploração que empobrecem e matam os povos do sul global e todas as formas de vida, sobretudo em África", entre outras injustiças a combater.