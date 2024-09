Supremo dá razão a ambientalistas sobre incumprimento da Lei de Bases do Clima

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) deu esta quinta-feira razão ao recurso apresentado pelas associações ambientalistas Quercus, Último Recurso e Sciaena contra o Estado português por incumprimento da Lei de Bases do Clima.

De acordo com a informação disponibilizada no portal Citius, a pretensão das três associações foi concedida, numa decisão tomada pelos conselheiros Emídio Francisco Santos, Ana Paula Lobo e Fernando Baptista de Oliveira que vai permitir que a justiça portuguesa se pronuncie pela primeira vez sobre uma ação climática.

Em comunicado, o STJ esclareceu que na ação, as associações "pediam a condenação do Estado Português a adotar medidas que assegurassem a redução da emissão de gases com efeitos de estufa e medidas políticas e legislativas previstas da Lei de Bases do Clima", as quais tinham sido rejeitadas pelo tribunal de primeira instância por "as considerar ininteligíveis".

O STJ explicou que a decisão agora tomada, a qual contraria a primeira instância, não envolve "qualquer juízo sobre o fundo da causa".

Com este resultado, segundo o advogado, a ação interposta em novembro de 2023 - e inicialmente indeferida na primeira instância em abril - vai regressar ao Juízo Central Cível de Lisboa para ser apreciada. Em causa está o incumprimento de disposições da lei de bases do clima e das metas climáticas internacionais por Portugal, além de um pedido para o Estado adotar as medidas necessárias para cumprir esses objetivos até 2030.