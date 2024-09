PJ apanha falsos inspetores da PJ

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou, esta sexta-feira, a detenção de dois homens que se fizeram passar por inspetores da PJ para realizar falsas buscas domiciliárias e roubar residências e empresas.

Em comunicado, a PJ explica que o primeiro caso foi reportado a 25 de junho em Fafe, depois dos homens, de 48 e 54 anos, terem executado uma falsa busca domiciliária a um empresário.

"Munidos de autorizações judiciais contrafeitas e devidamente equipados com coletes, crachás e indumentária característica da PJ, evidenciando algum profissionalismo e confiança na suposta diligência, os homens iniciaram a busca, apreendendo objetos de ouro, relógios, documentos e dinheiro, cujo valor ultrapassou os cem mil euros", é dito.

De seguida, fizeram o mesmo numa das empresas da mesma vítima e fugiram. Durante a investigação ao sucedido, as autoridades perceberam que este não teria sido caso isolado, com o mesmo esquema a ser usado em "vários concelhos da zona norte do país" nas semanas seguintes.

Os homens, residentes em Paredes e Viana do Castelo, já terão um "vasto passado criminal" e já foram condenados e cumpriram penas de prisão no passado.

A operação, batizada com o nome "Faux Javert" (provavelmente em alusão à figura de autoridade da obra "Os Miseráveis", de Victor Hugo), culminou com a detenção dos presumíveis autores "dos crimes de burla qualificada, associação criminosa, usurpação de funções e contrafação de documentos". Na sequência das detenções também foram recuperados cerca de "30 mil euros em dinheiro, relógios, ouro, moeda estrangeira, viaturas, crachás, coletes e documentos de identificação contrafeitos alusivos à Polícia Judiciária".