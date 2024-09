​Moedas quer auditar negócio de 125 milhões de euros em espaços publicitários de Lisboa

O executivo da Câmara de Lisboa quer que seja feita uma auditoria ao negócio de 2018 sobre a concessão à empresa JCDecaux de espaços publicitários em Lisboa.



A concessão foi adjudicada por 15 anos, por um valor na anual de 8,3 milhões de euros, num total de quase 125 milhões.

A proposta foi aprovada, “na Câmara Municipal de Lisboa, pelos os votos favoráveis do Partido Socialista, do Partido Comunista Português e dos Cidadãos por Lisboa e, na Assembleia Municipal, a autorização para esta concessão foi viabilizada com os votos favoráveis do Partido Socialista, do Partido Comunista Português, Partido Ecologista ‘Os Verdes’, do PAN, do PNPN (Grupo de cidadãos eleitores Parque das Nações por Nós) e Deputados Municipais Independentes, na sessão ocorrida no dia 31 de janeiro de 2017”, lê-se no documento que propõe a realização da auditoria.

A proposta é assinada pela vereadora da Economia e Inovação Joana Oliveira Costa que, segundo a Agência Lusa, na apresentação do documento, considerou que pelo menos uma das estruturas de grande dimensão, a que está localizada em frente ao estádio do Benfica, “é de uma dimensão absolutamente enorme, não é um grande formato, é um formato chocante".

O documento propõe que a análise seja feita por “uma entidade de auditoria externa, idónea e com antecedentes em processos de auditoria com idêntica complexidade” e que seja estabelecido um “um prazo de apresentação do Relatório Final”.