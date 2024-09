Incêndios. GNR garante que segurança na A25 nunca esteve em causa

Foi garantida a segurança. Este é o comentário da Guarda Nacional Republicana (GNR) depois de vários veículos terem circulado na autoestrada das Beiras e Alta numa altura em que era atingida pelo fogo de Albergaria a Velha.

No início da semana, a A25 foi atingida pelas chamas e o momento foi registado por vários automobilistas que, em movimento, filmaram as chamas dos dois lados da via entre Mangualde e Chãs de Tavares.

"Houve segurança, desde logo porque não há registo de incidentes na via", diz à Renascença a major Lígia Santos.



A responsável da GNR sublinha que "o encerramento de uma autoestrada, ou seja, a interdiçao de circulação numa via principal é um processo muito complexxo e moroso que não se circunscreve a um determinado local especifico, mas sim a uma área de dimensão alargada que pode envolver outros troços, como era o caso desta autoestrada, bem como o escoamento de vias".

Confrontada pela Renascença, a concessionária, a ASCENDI, diz que o corte da via foi efetuado cerca de 45 minutos depois de ter sido detetado fumo.



Naquilo que se pode chamar uma "fita do tempo", a concessionaria explica que "foi detetado fumo através das câmaras na Central de Controlo de Tráfego às 7h05 e 15 minutos depois a divisao de transito da GNR informava que havia um foco de incêndio na berma, tendo sido deslocado um segundo meio operacional para esse local.

As 7h34 era acionada uma mensagem nos quadros digitais da autoestrada.

O corte de via seria decidido às 7h45, ou seja 45 minutos apos o primeito avistamento de fumo junto à autoestrada. Eram cortados os sublanços de Angeja e Talhadas.

A Ascendi explica ainda que o corte provocou um congestionamento por falta de capacidade da rede viária alternativa, tendo originado paragens em plena via até ao nó do Estádio.

Tendo deflagrado, entretanto, um foco de incêndio na proximidade da área de serviço, vieram a verificar-se algumas iniciativas individuais de inversão de marcha para saída no nó do Estádio, tendo esse mesmo nó posteriormente sido cortado por aumento da dimensão desse fogo na proximidade da área de serviço.

A Ascendi diz também que as bermas cortadas e limpas. Os primeiros cortes foram efetuados em abril e maio, a segunda limpeza na segunda quinzena de julho.

A Proteção Civil não respondeu às solicitações da Renascença.