​Detidos membros de gangue suspeitos de tentativas de homicídio na Amadora

Três membros de um gangue foram detidos por suspeita de cinco tentativas de homicídio na Amadora, avançou esta sexta-feira a Polícia Judiciária (PJ).



Os jovens, com idades entre os 17 e os 19 de anos, estão “fortemente indiciados pela prática de cinco crimes de homicídio qualificado na forma tentada, com uso de arma de fogo, ocorridos no passado dia 18 de março, na cidade de Amadora”, refere a PJ, em comunicado.

Os suspeitos fazem parte de um “grupo juvenil de cariz violento que tem registado mais atividade nos últimos meses”.

Além das tentativas de homicídio, também estiveram envolvidos em crimes “contra património de terceiros, sempre com recurso a ações violentas através do uso de armas de fogo”.

Além das detenções, a Polícia Judiciária apreendeu a “arma de fogo” utilizada pelo gangue e várias provas dos crimes, “ocorridos em contexto de violência juvenil de caráter grupal”.

Os arguidos detidos foram presentes a juiz tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.