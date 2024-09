DECO exige regulamentação da Lei do Direito ao Esquecimento

A associação de defesa do consumidor DECO acusa o poder político de nada fazer relativamente à Lei do Direito ao Esquecimento.

O diploma foi publicado há três anos para assegurar que pessoas que superaram doenças graves possam ter acesso ao crédito e aos seguros.

No entanto, sem a regulamentação, a lei de nada serve, diz à Renascença a jurista da DECO, Margarida Moura, que lamenta a falta de vontade política para regulamentar a lei.

“Há falta de vontade política, do anterior e do atual Governo, para regulamentar uma lei que, tendo sido um ótimo passo para assegurar a não discriminação de pessoas que superaram uma situação de risco agravado de saúde no acesso a contratos de crédito à habitação, a créditos ao consumo e aos seguros associados a esses créditos, não está a conseguir servir o seu propósito”, lamenta.