Como vai ser a campanha de vacinação contra a gripe e covid-19?

Mais cedo do que o habitual, quem já completou 85 anos ou pertence aos grupos de risco elegíveis para a vacinação , já começou a receber uma mensagem no telemóvel a dizer que vai ser contactado pelo centro de saúde para fazer a marcação.

“As pessoas têm livre escolha e podem decidir se querem vacinar-se na farmácia ou no centro de saúde”, sendo que é aconselhável “que contactem a farmácia ou o centro de saúde para agilizar o processo e garantir que não faltam vacinas”, diz Rita Sá Machado.

Dose reforçada a partir dos 85 anos

A outra novidade da campanha deste outono/inverno é o alargamento, a todas as pessoas com 85 ou mais anos, das vacinas para a gripe com dose reforçada que no ano passado só foram dadas a residentes de lares de idosos e utentes da Rede de Cuidados Continuados.

Com esta novidade veio também a polémica, já que estas vacinas de dose reforçada ficam fora das farmácias. São administradas exclusivamente nas unidades do SNS, ou seja, nos centros de saúde e USF.

Rita Sá Machado explica que a opção foi evitar a dispersão por vários locais, porque está em causa um número reduzido de doses. “São 360 mil vacinas para gripe de dose reforçada e este ano temos cerca de 3.500 pontos de vacinação, entre o Serviço Nacional de Saúde e as farmácias, e assim optámos pela concentração da vacinação no SNS, até para aproveitar o contacto dos idosos com o seu enfermeiro de família”, sublinha.