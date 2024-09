Secretário-geral do PSD/Madeira constituído arguido

O secretário-geral do PSD/Madeira, José Prada, foi constituído arguido no âmbito da operação judicial "Ab initio", que tem oito detidos, e colocou-se à disposição das autoridades para esclarecer todas as questões, disse o próprio à Lusa. "Fui notificado que fui constituído arguido. Não fui ouvido e já me pus à disposição do tribunal para, quando quiser, eu colaborar", declarou.

José Prada adiantou que foi notificado "enquanto secretário-geral do partido" e que, "de resto, não houve qualquer contacto". O secretário-geral, que é também deputado na Assembleia Legislativa Regional, assegurou que se for necessário pedirá o levantamento da imunidade parlamentar para colaborar com a justiça, salientando que é "do interesse do PSD/Madeira e do seu bom nome que se esclareçam estas questões".

O deputado referiu ainda desconhecer se existem mais arguidos no âmbito do processo, além dos que foram já divulgados.



A Polícia Judiciária desenvolveu na terça-feira uma operação que visou no início a execução de sete mandados de detenção, que passaram depois a oito, envolvendo autarcas, empresários, funcionários públicos, titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos. No âmbito da operação foram também realizadas 43 buscas domiciliárias e não domiciliárias, duas das quais efetuadas em sedes de municípios e quatro em secretarias regionais.

Segundo a PJ, em causa estão suspeitas da prática dos crimes de participação económica em negócio, recebimento ou oferta indevidos de vantagem, prevaricação e financiamento proibido de partidos políticos. A investigação da Polícia Judiciária abrange pelo menos 25 concursos efetuados entre 2020 e 2024.