"Já chega". Bombeiros pedem pausa nas doações de alimentos

A Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) pede, esta quinta-feira, que seja feita uma pausa na entrega de bens alimentares nos quartéis.

O presidente da LBP, António Nunes, agradece, na Renascença, "a grande generosidade dos portugueses", mas diz que a quantidade de doações foi tal que está a ser difícil proceder à sua distribuição.

"Agradecemos à população que, de norte a sul do país, fez questão de reconhecer o trabalho inestimável dos bombeiros, mas seria mais avisado que neste momento não se fizesse entrega de mais mantimentos para que nós possamos escoar todos os produtos e evitar qualquer perda de bens", diz António Nunes.

Desde o começo dos incêndios no norte e no centro do país têm sido muitos os portugueses que através das redes sociais se reuniram para doar alimentos.