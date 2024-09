Infarmed determina retirada do mercado de cosméticos após denúncia

A Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) determinou a suspensão imediata da comercialização dos lotes de produtos cosméticos colocados no mercado nacional pela empresa Lkarrari, sem ter acautelado o cumprimento das normais legais que estão em vigor.

"O Infarmed, no âmbito da análise de uma denúncia, constatou a existência no mercado nacional de produtos notificados como cosméticos, mas que não cumprem com a totalidade dos requisitos aplicáveis e estabelecidos" nos regulamentos comunitários e na legislação portuguesa, adianta uma circular informativa hoje divulgada.

O documento refere ainda que a "empresa Lkarrari - Cosméticos Unipessoal colocou vários produtos no mercado nacional sem que tivesse sido previamente acautelado o cumprimento das normas legais em vigor", relativamente a matérias de avaliação de segurança e de garantia do cumprimento das boas práticas de fabrico.

Perante isso, o Infarmed determinou que as "entidades que eventualmente disponham destes produtos não os devem disponibilizar", enquanto que os consumidores não os devem utilizar.