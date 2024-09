​Incêndios. “Fui enganado pelo menos três vezes. Disseram-me que vinham para cá e não vieram"

O presidente da Câmara de Águeda teceu duras críticas à forma como o fogo foi combatido no concelho nos últimos dias, reforçando as queixas já antes apresentadas.



Segundo Jorge Almeida, o mal podia ter sido cortado pela raíz logo em Sever do Vouga, município vizinho do qual as chamas foram importadas.

“Estivemos a alertar praticamente durante toda a tarde de ontem [terça-feira] que havia aqui um resquício, um problema na zona de Vilarinho e das Talhadas, de Sever do Vouga. Que era extraordinariamente perigoso se ele passasse para este lado, que seria difícil de apanhar. E aconteceu”, afirmou o autarca em entrevista à Renascença.

O autarca garante ainda que lhe foram feitas promessas de ajuda que não foram cumpridas. “Fui enganado pelo menos 3 vezes, disseram-me que vinham para cá e não vieram”.

A conclusão é a de que se devia ter agido mais cedo “nesta intervenção e noutras”. “Nós temos estes comandos hierarquizados e de alguma forma burocráticos, demorados, que nos fizeram perder toda a manhã”, refere.

Para já, o edil prefere não especificar quem falhou no apoio prometido, mas deixa reparos ao comando nacional que está a coordenar as operações.