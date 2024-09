Incêndio em Águeda "dominado em todas as frentes"

O incêndio em Águeda, no distrito de Aveiro, está "dominado em todas as frentes" desde as 00h30 desta quinta-feira, revelou à Lusa o presidente da câmara.

"Há cerca de meia hora foi considerado dominado em todas as frentes", avançou o presidente da Câmara de Águeda, Jorge Almeida.

Num balanço realizado pelas 21h30 no centro de comando distrital em Oliveira de Azeméis, o segundo comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), Mário Silvestre, explicou que, relativamente ao incêndio na zona de Águeda, houve "uma rotação do vento" para sul, algo que "foi bastante positivo para o combate".

"Temos, neste momento, máquinas de rasto a trabalhar na zona de Cumeada, virado a Sever do Vouga, e aquilo que estamos a tentar é fechar toda essa zona e esse flanco, garantindo que este incêndio deixa de ter qualquer tipo de capacidade para fazer essa transposição dessa linha de cumeada", explicou Silvestre.

Destacando que quarta-feira "foi um dia bom", o comandante adiantou que também que os incêndios de Albergaria-a-Velha e de Oliveira de Azeméis já estavam em resolução e que os trabalhos na frente de Sever do Vouga corriam "de forma muito favorável".

"Conto durante a noite (...), e não muito tarde, dar o incêndio de Sever do Vouga também em resolução, se correr tudo como previsto", afirmou Silvestre.