GNR detém mulher suspeita de incêndio florestal em Sabugal

A GNR anunciou esta quinta-feira a detenção de uma mulher de 71 anos, na quarta-feira, suspeita de ser a autora de um incêndio florestal, na localidade de Ameais, no concelho de Sabugal, no distrito da Guarda, após queima de sobrantes.

Numa nota de imprensa, o Comando Territorial da GNR da Guarda informa que, na sequência do incêndio florestal, os elementos do Serviço da Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) "realizaram de imediato diligências policiais que permitiram recolher informações e determinar as causas e a autoria do incêndio".

Fonte da GNR confirmou à agência Lusa, que a mulher provocou o incêndio quando realizava uma queima de sobrantes em terreno agrícola. O alerta para o fogo não foi dado pela mesma, mas por avistamento de uma coluna de fumo, acrescentou a mesma fonte. A detida, que se encontrava no local à chegada dos militares, foi constituída arguida e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial da Guarda.

"A proteção de pessoas e bens, no âmbito dos incêndios rurais, continua a assumir-se como uma das prioridades da GNR, sustentada numa atuação preventiva e num esforço de patrulhamento nas áreas florestais", assume a GNR.

Em 2024, foram detidas 29 pessoas por suspeitas de incêndio florestal



O Comando da GNR insiste que "as queimas e queimadas são das principais causas de incêndios em Portugal" e que estão interditas "sempre que se verifique um nível de perigo de incêndio rural "muito elevado" ou "máximo", estando dependente de autorização ou de comunicação prévia noutros períodos".

A Polícia Judiciária (PJ) já deteve pelo menos 29 pessoas por suspeitas de incêndio florestal em 2024, segundo dados fornecidos pela PJ, num registo próximo daquele que foi alcançado no mesmo período do ano passado.

De acordo com as informações facultadas à Lusa, os dados consolidados da PJ indicam 20 detidos até ao final de agosto, tendo, entretanto, o órgão de polícia criminal divulgado em setembro pelo menos outros nove comunicados de detenções de suspeitos pelo crime de incêndio florestal, em localidades tão diversas como Alvaiázere, Condeixa-a-Nova, Montalegre, Braga, Mondim de Basto, Loures, Tabuaço, Murça ou Vila Nova de Gaia, no dia 17 de setembro.

Os 29 detidos até à data ficam abaixo das 35 detenções efetuadas pela PJ por suspeitas de incêndio florestal entre janeiro e setembro de 2023, mas ainda restam cerca de duas semanas até ao final do mês, pelo que o número de detidos pode subir e alcançar o registo de 2023.

A agência Lusa pediu igualmente os dados das detenções por suspeitas do crime de incêndio florestal à GNR e à PSP no presente ano, mas até ao momento não obteve resposta destas forças de segurança.