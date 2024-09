18 incêndios em curso neste momento e mais de 1600 operacionais no terreno

André Fernandes, Comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil, informou, esta quinta-feira, que estão em curso 18 incêndios, que mobilizam 1.642 operacionais, 509 meios terrestres e 20 meios aéreos, mas os incêndios que mais preocupam são os de Castro Daire, Arouca e Penalva do Castelo.

No ponto de situação sobre os incêndios realizado na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o comandante André Fernandes afirmou ainda que, desde a meia noite até às 12h00, foram registadas 50 ocorrências: 22 durante o período diurno e 28 noturnas.

Atualmente, estão 18 incêndios em curso com 1.642 operacionais, 509 meios terrestres e 20 meios aéreos. André Fernandes explicou que foi registada uma taxa de sucesso de 94%.

Há nove ocorrências significativas



De acordo com o comandante, neste momento, há nove ocorrências significativas, das quais três na zona centro, e as restantes na região Norte - uma na sub-região do Alto Tâmega e duas no Porto, uma no Douro e duas no Tâmega e Sousa.

André Fernandes refere também que "o complexo de incêndios de Oliveira de Azeméis, Sever do Vouga, Albergaria-a-Velha e Águeda está dominado e estes quatro incêndios estão em resolução", mas mantém-se "dispositivo robusto no terreno" por ser expectável que se verifiquem algumas reativações.

"Estão dominados, mas carecem ainda de preocupação e acompanhamento no terreno".

Incêndios já fizeram cinco mortos e 12 feridos graves

"Em termos de determinações operacionais, mantemos o reforço de meios, mantemos o dispositivo empenhado e no terreno", acrescenta o comandante, explicando que os incêndios de Viseu Dão Lafões, Penalva do Castelo, Castro Daire e Alvarenga - na AMP -, ainda lavram com "bastante intensidade".Em relação às vítimas desde o dia 16, o comandante de mais três operacionais da Proteção Civil assistidos, 13 feridos ligeiros - 10 operacionais e três civis. No total, explica, há 166 vítimas: 71 pessoas assistidas (sem necessidade de tratamento hospitalar), 78 feridos ligeiros, 12 feridos graves e cinco mortes.

"Próximas 12 horas ainda serão complexas"

A Proteção Civil indicou que as próximas 12 horas “ainda vão ser complexas” em relação aos incêndios e alertou para a chuva forte que pode provocar deslizamento de terras nas zonas ardidas.

“A situação do ponto de vista meteorológico durante o dia de hoje tende a ter uma melhoria em relação aos incêndios rurais, contudo, as próximas 12 horas ainda são complexas. Com esta alteração da meteorologia é expectável que possa haver algum vento intenso. Quem está no terreno, os operacionais e a população, têm de ter atenção às rotações dos ventos e às alterações das frentes do fogo que ainda estão ativas”, alertou André Fernandes, reiterando que a “situação meteorológica vai alterar-se ao longo dia de hoje, a partir das 20h00”, estando previstos aguaceiros que vão começar na região sul do país.

"Preveem-se aguaceiros em todo o território continental, começando na zona Sul e passando gradualmente para a zona Centro e Norte", refere, acrescentando que, para sexta-feira e sábado, se preveem "aguaceiros pontualmente fortes" e que o IPMA vai "emitir um aviso amarelo para precipitação.”



A Proteção Civil pediu que sejam adotadas algumas medidas preventivas nas zonas afetadas pelos fogos - onde a chuva poderá ser “pontualmente forte” na sexta-feira e sábado -, já que estas áreas ficaram sem coberto vegetal, estando “mais expostas e vulneráveis à precipitação”. “ocorrer o arrastamento de objetos soltos para as vias rodoviárias” e deslizamento de terras.

André Fernandes alerta, desta forma, para o risco de "fenómenos de escorrência de detritos" das áreas ardidas "que podem afetar vias públicas e áreas habitacionais". O comandante referiu ainda que tudo está a ser feito para que se possa dar "os incêndios como dominados durante o dia de hoje ou até amanhã de manhã”.

Não há vias rodoviárias afetadas, nem condicionamento de linhas ferroviárias

O Comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil afirmou também que não há vias rodoviárias afetadas, nem condicionamento de linhas ferroviárias.

Já sobre os planos de emergência, revelou que foram ativados três planos distritais e 13 planos municipais e que três zonas de concentração de apoio à população foram encerradas, designadamente Sever do Vouga, Albergaria-a-Velha e Águeda, mantendo-se cinco instituídas, das quais duas estão ativas e três disponíveis sem utilizadores.

“Ainda temos 37 pessoas acolhidas: 36 em Castro Daire e uma em Cinfões”, esclareceu.