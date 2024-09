Quase 40% dos idosos com mais de 80 anos viviam sozinhos em 2021

Quase 40% dos idosos portugueses com mais de 80 anos viviam sozinhos em 2021, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), que demonstra que a maioria dos idosos sozinhos vive nas freguesias do interior do país.

O INE apresentou esta terça-feira uma série de estudos sobre famílias em Portugal, com base nos Censos de 2021, e em que o estudo sobre as "Famílias nas fases mais avançadas da vida: tendências atuais" mostra "um ligeiro crescimento da proporção de indivíduos com 65 ou mais anos a residir em agregados unipessoais".

Na análise por grupos etários, "37,8% da população com 80 ou mais anos, em 2021, vivia em agregados domésticos sem núcleos familiares", apontou a investigadora Patrícia Coelho, da Faculdade de Economia da Universidade do Algarve.

De acordo com a docente, é neste grupo etário que "o número de idosos a viver em agregados unipessoais cresceu de forma muito mais acentuada entre 2011 e 2021".

Os dados apresentados mostram que mais de 50% dos agregados domésticos privados unipessoais eram compostos por pessoas com 65 anos ou mais.

A maior expressão é em freguesias do interior (norte e centro) e na Região Autónoma da Madeira, por oposição às freguesias do litoral de Portugal Continental e da Região Autónoma dos Açores.